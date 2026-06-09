FC Porto "é bom" para Chermiti, mas João Couto "gostava que ele voltasse ao Sporting"

"Eu gostava que ele voltasse ao Sporting". É assim que João Couto, antigo treinador e coordenador da formação do Sporting, reage aos rumores da eventual transferência de Youssef Chermiti para FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, João Couto comenta o possível regresso do ponta de lança internacional português, de 22 anos, a Portugal. Apesar da rivalidade, considera que "o Porto é um clube muito bom para ele".

João Couto recorda os tempos de formação do avançado: "Lembro-me quando ele era iniciado e as pessoas projetavam nele um futuro ponta de lança do país."

Chermiti é internacional jovem por Portugal desde os sub-15. Pelos escalões de formação portugueses. disputou 46 partidas e marcou 16 golos.

Emigrar "enriqueceu" futebol de Chermiti

Chegou à equipa principal do Sporting depois de seis épocas na formação. Pela equipa A dos leões, fez 22 jogos e anotou três golos.



Saiu do Sporting para o Everton em 2023/2024, por 12,5 milhões de euros, mas não causou o impacto que se esperava. Para o treinador, estes momentos de dificuldade foram importantes para o jovem jogador.

"A saída dele ajudou-o. Teve um futebol diferente, teve de se adaptar, teve dificuldades. Isto enriqueceu-o em termos de futebol", conclui.

No Rangers, Chermiti foi capaz de se impor. Esta temporada, disputou 45 partidas e marcou 15 golos, incluindo o golo da época, com um pontapé de bicicleta no dérbi do Old Firm, frente ao Celtic.

Esta evolução levou-o a chamar a atenção de vários clubes, incluindo o FC Porto, que lhe pode abrir a porta a um regresso a Portugal, quatro épocas depois.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio