- Bola Branca 12h44
- 09 jun, 2026
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FC Porto "é bom" para Chermiti, mas João Couto "gostava que ele voltasse ao Sporting"
09 jun, 2026 - 13:30 • Luís Aresta com Redação*
O ponta de lança português fez formação no Sporting e cumpriu uma temporada na equipa principal, antes de rumar ao Everton. João Couto, antigo treinador e coordenador da formação leonina, recorda como era Chermiti na Academia.
"Eu gostava que ele voltasse ao Sporting". É assim que João Couto, antigo treinador e coordenador da formação do Sporting, reage aos rumores da eventual transferência de Youssef Chermiti para FC Porto.
Em entrevista a Bola Branca, João Couto comenta o possível regresso do ponta de lança internacional português, de 22 anos, a Portugal. Apesar da rivalidade, considera que "o Porto é um clube muito bom para ele".
João Couto recorda os tempos de formação do avançado: "Lembro-me quando ele era iniciado e as pessoas projetavam nele um futuro ponta de lança do país."
Chermiti é internacional jovem por Portugal desde os sub-15. Pelos escalões de formação portugueses. disputou 46 partidas e marcou 16 golos.
Emigrar "enriqueceu" futebol de Chermiti
Chegou à equipa principal do Sporting depois de seis épocas na formação. Pela equipa A dos leões, fez 22 jogos e anotou três golos.
Saiu do Sporting para o Everton em 2023/2024, por 12,5 milhões de euros, mas não causou o impacto que se esperava. Para o treinador, estes momentos de dificuldade foram importantes para o jovem jogador.
"A saída dele ajudou-o. Teve um futebol diferente, teve de se adaptar, teve dificuldades. Isto enriqueceu-o em termos de futebol", conclui.
No Rangers, Chermiti foi capaz de se impor. Esta temporada, disputou 45 partidas e marcou 15 golos, incluindo o golo da época, com um pontapé de bicicleta no dérbi do Old Firm, frente ao Celtic.
Esta evolução levou-o a chamar a atenção de vários clubes, incluindo o FC Porto, que lhe pode abrir a porta a um regresso a Portugal, quatro épocas depois.
*Texto editado por Inês Braga Sampaio
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