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Mateus Fernandes no Real Madrid "pode dar muito ao futebol português"

09 jun, 2026 - 18:15 • Luís Aresta com Redação*

O West Ham avalia o jovem português em cerca de 98 milhões de euros. João Couto, antigo treinador e coordenador da formação do Sporting, lembra a passagem do médio por Alvalade.

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É com "muita felicidade" e orgulho que João Couto, antigo treinador e coordenador de formação do Sporting, encara o alegado interesse do Real Madrid em Mateus Fernandes.

"Sempre vimos nele uma grande margem de progressão. É um miúdo que pode dar muito ao futebol português. Fico muito feliz por ele", assume, em entrevista a Bola Branca.

Para o antigo treinador, Mateus Fernandes sempre teve características que o tornam diferente dos demais.

"Sempre gostei muito dele. Tinha capacidade de se adaptar e criar e uma inteligência prática muito boa", revela.

Apesar de o salto para o Real ser grande, João Couto considera que o médio pode triunfar em Madrid.

"Mesmo que no início não seja titular, vai acabar por ter tempo competitivo e evoluir muito", refere. Também relembra que, após sair do Sporting, Mateus Fernandes foi igualmente capaz de se superar: "Foi para Inglaterra e conseguiu mostrar as suas características a alto nível."

Da Academia para o Mundial

Além de Mateus Fernandes, João Couto trabalhou com mais internacionais portugueses, incluindo alguns dos convocados para o Mundial 2026. Cristiano Ronaldo, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Rafael Leão, Renato Veiga e Gonçalo Inácio são alguns dos nomes que passaram pelas suas mãos.

Questionado acerca das possibilidades de Portugal, João Couto alerta que "a tarefa vai ser muito difícil". Porém, acredita que Portugal está "mais bem posicionado" para ter sucesso na competição.

Na sua ótima, Portugal "nunca teve uma seleção com um nível tão elevado" e, por isso, "deve apontar ao primeiro lugar".

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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