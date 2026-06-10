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Mercado de transferências
Sp. Braga contrata médio bósnio
10 jun, 2026 - 15:55 • Carlos Calaveiras
Denis Huseinbasic chega do Colónia a custo zero.
O Sp. Braga oficializou a contratação de Denis Huseinbasic.
O médio internacional bósnio chega a custo zero do Colónia.
Huseinbasic jogou quatro épocas no clube alemão e esteve em 107 partidas. Fez oito golos e sete assistências.
Denis Huseinbasic assina contrato com os arsenalistas até 2031 e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.
O Sp. Braga abre a oficina no próximo dia 22 de junho e é o segundo reforço depois de Diogo Travassos.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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