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Mercado de transferências

Sp. Braga contrata médio bósnio

10 jun, 2026 - 15:55 • Carlos Calaveiras

Denis Huseinbasic chega do Colónia a custo zero.

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O Sp. Braga oficializou a contratação de Denis Huseinbasic.

O médio internacional bósnio chega a custo zero do Colónia.

Huseinbasic jogou quatro épocas no clube alemão e esteve em 107 partidas. Fez oito golos e sete assistências.

Denis Huseinbasic assina contrato com os arsenalistas até 2031 e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

O Sp. Braga abre a oficina no próximo dia 22 de junho e é o segundo reforço depois de Diogo Travassos.

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