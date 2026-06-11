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Esgaio é reforço do Gil Vicente
11 jun, 2026 - 19:43 • Carlos Calaveiras
Lateral deixa a Turquia e está de regresso ao futebol português.
Ricardo Esgaio foi oficializado, esta quinta-feira, como o novo lateral-direito do Gil Vicente.
O defesa, de 33 anos, deixa o Karamguruk, da Turquia, e assina um contrato válido por duas temporadas com a equipa de Barcelos.
Esgaio está de regresso ao futebol português depois de ter jogado por Sporting, Sp. Braga e Académica.
De recordar que os "galos" perderam precisamente os dois defesas direitos que estavam na época que agora terminou.
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