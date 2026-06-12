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I Liga

Bacci deixa Estrela da Amadora

12 jun, 2026 - 16:05

Tricolores garantiram manutenção na última jornada e procuram agora treinador.

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O Estrela da Amadora oficializou a saída do técnico Cristiano Bacci.

O treinador italiano, de 50 anos, substituiu João Nuno a três jornadas do final do campeonato e garantiu a manutenção na última jornada com o empate 2-2 contra o Sp. Braga.

"O Estrela da Amadora agradece a Cristiano Bacci e à sua respetiva equipa técnica, por todo o profissionalismo e dedicação demonstrados ao serviço do Clube, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", lê-se no comunicado.

Ainda não é conhecido o sucessor, mas Pepa tem sido o nome mais apontado nos últimos dias.

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  • 12 jun, 2026
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