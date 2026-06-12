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Diretora desportiva deixa Estoril

12 jun, 2026 - 19:08 • Carlos Calaveiras

Helena Costa estava nos canarinhos desde janeiro de 2025. Saída "por mutuo entendimento".

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O Estoril anunciou esta sexta-feira a saída da diretora desportiva Helena Costa.

Segundo os canarinhos, ambas as partes chegaram a acordo "por mútuo entendimento" para a rescisão do contrato.

"Definidas as prioridades para as próximas temporadas e para o futuro do Estoril, entendeu-se que este seria o momento mais adequado para a decisão tomada entre ambas as partes", escreve o clube.

O Estoril deixa elogios ao trabalho de Helena Costa: “Desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e consolidação do projeto desportivo do clube, contribuindo para o fortalecimento das bases de crescimento sustentado do Estoril Praia. Enquanto diretora desportiva, teve igualmente um papel relevante na contratação de vários jogadores que se afirmaram como elementos fundamentais do plantel na temporada 2025/26”.

De recordar que também o treinador Ian Cathro está de saída do Estoril.

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