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- 12 jun, 2026
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I Liga
João Pinheiro, melhor árbitro do ano
12 jun, 2026 - 19:53
Classificação dos árbitros foi conhecida esta sexta-feira.
João Pinheiro foi eleito o melhor árbitro da época 2025/26. A classificação foi publicada pela Federação Portuguesa de Futebol.
O árbitro João Pinheiro teve nota de 8.414, na classificação final do Conselho de Arbitragem.
No pódio ficaram também João Gonçalves (em segundo) e José Bessa (em terceiro).
Nota ainda para Luís Godinho, vencedor do ano anterior, que esta época terminou em quinto.
Os árbitros Márcio Torres e Ricardo Baixanho foram despromovidos.
Já Fábio Oliveira Melo, Vitor Jorge Fernandes Ferreira e Diogo Teieira Araújo foram promovidos.
Luciano Maia foi o melhor árbitro assistente e Bruno Esteves teve a melhor nota como VAR.
Lorena Esteves ficou em primeiro na categoria feminina.
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