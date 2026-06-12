Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

João Pinheiro, melhor árbitro do ano

12 jun, 2026 - 19:53

Classificação dos árbitros foi conhecida esta sexta-feira.

A+ / A-

João Pinheiro foi eleito o melhor árbitro da época 2025/26. A classificação foi publicada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro João Pinheiro teve nota de 8.414, na classificação final do Conselho de Arbitragem.

No pódio ficaram também João Gonçalves (em segundo) e José Bessa (em terceiro).

Nota ainda para Luís Godinho, vencedor do ano anterior, que esta época terminou em quinto.

Os árbitros Márcio Torres e Ricardo Baixanho foram despromovidos.

Já Fábio Oliveira Melo, Vitor Jorge Fernandes Ferreira e Diogo Teieira Araújo foram promovidos.

Luciano Maia foi o melhor árbitro assistente e Bruno Esteves teve a melhor nota como VAR.

Lorena Esteves ficou em primeiro na categoria feminina.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)