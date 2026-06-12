João Pinheiro, melhor árbitro do ano

João Pinheiro foi eleito o melhor árbitro da época 2025/26. A classificação foi publicada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro João Pinheiro teve nota de 8.414, na classificação final do Conselho de Arbitragem.

No pódio ficaram também João Gonçalves (em segundo) e José Bessa (em terceiro).

Nota ainda para Luís Godinho, vencedor do ano anterior, que esta época terminou em quinto.

Os árbitros Márcio Torres e Ricardo Baixanho foram despromovidos.

Já Fábio Oliveira Melo, Vitor Jorge Fernandes Ferreira e Diogo Teieira Araújo foram promovidos.

Luciano Maia foi o melhor árbitro assistente e Bruno Esteves teve a melhor nota como VAR.

Lorena Esteves ficou em primeiro na categoria feminina.