- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
I Liga
Pepa no Estrela da Amadora
12 jun, 2026 - 20:17 • Carlos Calaveiras
Técnico regressa a Portugal e substitui Bacci.
O Estrela da Amadora confirma que Pepa é o novo treinador.
O técnico assina por duas temporadas com os tricolores.
“Esta escolha representa uma aposta firme da administração num treinador de projeto, com uma identidade bem definida, vasta experiência ao mais alto nível e um percurso marcado pela valorização de jogadores, pela ambição competitiva e pela construção de equipas sólidas e competitivas”, escreve o clube.
Pepa está de regresso ao futebol português depois de várias épocas no estrangeiro no Qatar e no Brasil.
O treinador anterior era o italiano Bacci, que orientou a equipa nas últimos três jornadas da temporada passada e conseguiu garantir a permanência.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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