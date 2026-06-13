Rui Rodrigues eleito presidente do Vitória de Guimarães por margem de dois votos

Rui Rodrigues foi eleito este sábado presidente do Vitória de Guimarães, após vencer as eleições decorridas no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense por dois votos para o segundo candidato mais votado, Viriato Sampaio.

Numa declaração aos jornalistas, o ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral do emblema vimaranense, João Henrique Faria, anunciou que o candidato da Lista D reuniu a preferência de 2.028 dos 6.642 associados que se deslocaram às urnas (30,5%).

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Entre as restantes candidaturas a sufrágio, Viriato Sampaio, da Lista C, obteve também 30,5% dos votos válidos, ao recolher a preferência de 2.026 sócios, enquanto Belmiro Pinto dos Santos, da Lista A, garantiu 1.327 votos (20%) e Júlio Vieira de Castro, da Lista B, registou a menor votação, por parte de 1.092 associados (16,4% dos votos válidos).

Após ter sido vice-presidente do Conselho Fiscal entre 2022 e 2024 e vice-presidente da direção de António Miguel Cardoso desde 2024, o empresário e contabilista, de 47 anos, foi o escolhido para assumir a presidência do clube minhoto para o triénio entre 2026 e 2029.

O escrutínio decorrido entre as 09h00 e as 19h00 contou ainda com 148 votos em branco e 21 nulos, num clube em que cada sócio dispõe de um voto, em conformidade com os estatutos.

A afluência às urnas fixou-se nos 48,8% dos sócios elegíveis para votar – eram 13.611 – e superou a do ato eleitoral anterior, realizado em 01 de março de 2025, no qual o ainda presidente, António Miguel Cardoso, derrotou Luís Cirilo Carvalho, num universo de 6.329 votantes.

As eleições do Vitória de Guimarães realizaram-se na sequência da demissão de António Miguel Cardoso da presidência, oficializada em 14 de abril, após quatro anos na liderança do clube.

No final do ato eleitoral, João Henrique Faria reconheceu que os estatutos do emblema vimaranense precisam de ser revistos, incluindo, por exemplo, a possibilidade de segunda volta, quando nenhum dos candidatos atinge mais de 50% dos votos.