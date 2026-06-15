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I Liga

Luís Pinto vai ser o novo treinador do Gil Vicente

15 jun, 2026 - 16:34 • Luís Aresta

O técnico portuense, fica com contrato de duas temporadas, sucedendo a César Peixoto, ao que Bola Branca apurou.

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Luís Pinto, vencedor da Taça da Liga 2025/26, vai ser o novo treinador do Gil Vicente, ao que a Renascença apurou.

Bola Branca sabe que o técnico portuense, de 37 anos, vai assinar um contrato de duas temporadas com o clube de Barcelos, que acaba de ver César Peixoto sair para o Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra.

Luís Pinto destacou-se, nas últimas épocas, ao subir o Fafe à II Liga e, depois, ao devolver o Tondela à I Liga. Na temporada passada, conduziu o Vitória à conquista da primeira Taça da Liga da sua história.

Embora tenha vencido o terceiro troféu para a vitrine do Vitória, saiu a meio da época, devido aos resultados insatisfatórios no campeonato.

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  • 15 jun, 2026
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