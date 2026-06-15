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I Liga

Não há duas sem três. Van der Gaag regressa ao Marítimo

15 jun, 2026 - 22:37 • Lusa

Treinador neerlandês rende Miguel Moita. Estava livre deste outubro, altura em que foi despedido dos suíços do Zurique.

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O neerlandês Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Marítimo, rendendo Miguel Moita, anunciou esta segunda-feira clube campeão da II Liga portuguesa e recém-promovido ao primeiro escalão.

Van der Gaag regressa ao emblema madeirense, com contrato por duas temporadas, até junho de 2028, depois de ter sido jogador do clube, entre 2001 e 2006, e também treinador, entre 2009 e 2010.

O antigo adjunto de Erik ten Hag, no Ajax e no Manchester United, estava livre deste outubro, altura em que foi despedido dos suíços do Zurique, na sequência dos maus resultados.

O neerlandês, de 54 anos, conta ainda com passagens, como treinador principal, por Belenenses, Ermis Aradippou, do Chipre, assim como NAC Breda e Excelsior, ambos dos Países Baixos.

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  • 15 jun, 2026
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