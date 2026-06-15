Vitória SC. Eleições decididas por 2 votos e pedidos de recontagem: "É normal que quem perde peça esclarecimentos"

As eleições para a presidência do Vitória Sport Clube foram vencidas por Rui Rodrigues, o candidato que ganhou com apenas mais dois votos. A lista que ficou mais próxima, do candidato Viriato Sampaio, já pediu recontagem. O ato eleitoral teve lugar no sábado.

"Numa vitória por dois votos é normal que quem perde peça esclarecimentos”, diz Rui Rodrigues em declarações a Bola Branca.

O presidente recém-eleito revela ter "confiança na Mesa da Assembleia Geral” (MAG) e pede serenidade por parte dos candidatos vencidos. Ainda assim reconhece que se trata "de uma situação a esclarecer pela própria MAG”.

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Rui Rodrigues apela a uma rápida resolução, de modo a que a nova direção possa "trabalhar com tranquilidade e estabilidade".



A tomada de possa da nova direção continua sem ter data anunciada.