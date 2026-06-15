Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol nacional

Vitória SC. Eleições decididas por 2 votos e pedidos de recontagem: "É normal que quem perde peça esclarecimentos"

15 jun, 2026 - 13:25 • Rui Viegas

Foi assim que reagiu em Bola Branca Rui Rodrigues, o recém-eleito presidente do Vitória SC apela à confiança na MAG.

A+ / A-

As eleições para a presidência do Vitória Sport Clube foram vencidas por Rui Rodrigues, o candidato que ganhou com apenas mais dois votos. A lista que ficou mais próxima, do candidato Viriato Sampaio, já pediu recontagem. O ato eleitoral teve lugar no sábado.

"Numa vitória por dois votos é normal que quem perde peça esclarecimentos”, diz Rui Rodrigues em declarações a Bola Branca.

O presidente recém-eleito revela ter "confiança na Mesa da Assembleia Geral” (MAG) e pede serenidade por parte dos candidatos vencidos. Ainda assim reconhece que se trata "de uma situação a esclarecer pela própria MAG”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Rui Rodrigues apela a uma rápida resolução, de modo a que a nova direção possa "trabalhar com tranquilidade e estabilidade".

A tomada de possa da nova direção continua sem ter data anunciada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 15 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas