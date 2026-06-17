Conselho de Jurisdição não detetou "qualquer irregularidade" no ato eleitoral

O Conselho de Jurisdição do V. Guimarães considera "válida a eleição dos órgãos sociais do Vitória Sport Clube, realizada a 13 de junho de 2026, não tendo sido detetada qualquer irregularidade".

Entretanto, o Conselho de Jurisdição do Vitória recusou proceder a qualquer enumeração devido à "identificação de associados do clube" sem autorização, considerando a divulgação "manifestamente ilegal".

Em relação aos votos por correspondência, o Conselho de Jurisdição anunciou que admitiu "49 pedidos".

"A conclusão jurídica e factual é inequívoca: não existe qualquer fundamento, legal ou factual, para a declaração de impedimento dos titulares deste órgão. A suspeição formulada visa, exclusivamente, limitar e condicionar o funcionamento pleno do Conselho de Jurisdição, num exercício que este órgão classifica como abuso do direito de participação processual", acrescentou o Conselho de Jurisdição do V. Guimarães.

De recordar que Rui Rodrigues venceu as eleições por dois votos contra Viriato Sampaio, e é o novo presidente do clube.