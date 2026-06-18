- Bola Branca 18h14
- 18 jun, 2026
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Vitória Guimarães
Rui Rodrigues toma posse esta sexta-feira
18 jun, 2026 - 23:13
As eleições foram resolvidas por dois votos.
A nova direção do V. Guimarães vai tomar posse esta sexta-feira.
A cerimónia vai decorrer no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a partir das 19h00.
Rui Rodrigues venceu as eleições por dois votos contra Viriato Sampaio, e é o novo presidente do clube.
O Conselho de Jurisdição do V. Guimarães considerou "válida a eleição dos órgãos sociais do Vitória Sport Clube, realizada a 13 de junho de 2026, não tendo sido detetada qualquer irregularidade".
Entretanto, o Conselho de Jurisdição do Vitória recusou proceder a qualquer enumeração devido à "identificação de associados do clube" sem autorização, considerando a divulgação "manifestamente ilegal".
Em relação aos votos por correspondência, o Conselho de Jurisdição anunciou que admitiu "49 pedidos".
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