Rui Rodrigues toma posse esta sexta-feira

A nova direção do V. Guimarães vai tomar posse esta sexta-feira.

A cerimónia vai decorrer no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a partir das 19h00.

Rui Rodrigues venceu as eleições por dois votos contra Viriato Sampaio, e é o novo presidente do clube.

O Conselho de Jurisdição do V. Guimarães considerou "válida a eleição dos órgãos sociais do Vitória Sport Clube, realizada a 13 de junho de 2026, não tendo sido detetada qualquer irregularidade".

Entretanto, o Conselho de Jurisdição do Vitória recusou proceder a qualquer enumeração devido à "identificação de associados do clube" sem autorização, considerando a divulgação "manifestamente ilegal".

Em relação aos votos por correspondência, o Conselho de Jurisdição anunciou que admitiu "49 pedidos".