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Futebol feminino

Sporting e Torreense já conhecem caminho para Champions

18 jun, 2026 - 16:18 • Carlos Calaveiras

O Benfica, campeão nacional, garantiu entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões.

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O Sporting e o Torreense já conhecem as adversárias nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões feminina de futebol.

O Torreense, terceiro classificado no campeonato da época passada, vai defrontar a Juventus (onde jogam Tatiana Pinto e Ana Capeta) e, em caso de triunfo, defronta depois o vencedor da partida entre as suecas do Hammarby e as cipriotas do Apollon.

Já o Sporting, segunda classificada na liga portuguesa, vai defrontar as ucranianas do Seasters e depois a vencedora da partida entre o SKN St. Polten (Áustria) e o Young Boys (Suíça).

As duas eliminatórias vão decorrer a 22 e 25 de julho e 5 a 8 de agosto.

De recordar que o Benfica, campeão nacional, está apurado diretamente à fase de liga da Champions feminina.

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  • 18 jun, 2026
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