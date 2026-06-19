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Clubes da I Liga que não jogaram na Europa recebem 8,5 milhões de euros

19 jun, 2026 - 17:12 • Lusa

FPF garante que esta é a "maior verba de sempre do mecanismo de solidariedade da UEFA".

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Os clubes da I Liga portuguesa que não estiveram nas competições europeias em 2025/26 vão receber 8,5 milhões de euros, do mecanismo de solidariedade da UEFA, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este mecanismo de solidariedade da UEFA vai beneficiar os 14 clubes da I Liga que não atingiram a fase de liga das competições europeias em 2025/26, entre os quais o Santa Clara, que foi eliminado nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Assim, apenas o Benfica e o Sporting, que estiveram na Liga dos Campeões, e o FC Porto e o Sp. Braga, que participaram na Liga Europa, vão ficar de fora deste apoio.

De acordo com a FPF, esta é "maior verba de sempre do mecanismo de solidariedade da UEFA", com um aumento de um milhão de euros, um valor que "permite combater as diferenças entre os emblemas que mais recebem por via da participação nas provas organizadas da UEFA e os restantes".

Em fevereiro, a Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) chumbou a proposta de este mecanismo continuar a ser dividido também pelos clubes da II Liga.

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