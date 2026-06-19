Gabriel Silva reforça Sp. Braga

O extremo Gabriel Silva é reforço do Sp. Braga.

O brasileiro, de 24 anos, chega do Santa Clara e assina até 2031 com os arsenalistas.

Chegada ao Braga: "Poderia ter chegado antes, mas também esperei para me preparar melhor e chegar em boas condições. Vai ajudar-me bastante jogar com atletas experientes, porque isso vai permitir-me crescer ainda mais como jogador."

Características em campo: "Sou um jogador que gosta de ter a bola no pé, fazer tabelas com os meus companheiros e também gosto de fintar. Gosto de jogos grandes, porque sinto-me mais confiante e concentrado. Desde criança que chuto com os dois pés. Apesar de ser destro, sempre fui treinando a perna esquerda e, por isso, remato bem com qualquer um deles."

A equipa dos Açores recebe 3,5 milhões de euros e mantém 20% de uma futura venda.

Na época passada, pelo Santa Clara, Gabriel Silva esteve em 37 partidas, marcou 10 golos e fez uma assistência.