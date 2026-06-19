Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vitória

Rui Rodrigues. “Novo ciclo de crescimento, de estabilidade e de afirmação”

19 jun, 2026 - 21:36

Clube minhoto tem novo presidente.

A+ / A-

Rui Rodrigues tomou posse, esta sexta-feira, como novo presidente do Vitória.

Numa cerimónia realizada no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, Rui Rodrigues olha para o futuro e fala em “novo ciclo”.

“Conhecemos os desafios que o Vitória enfrenta. Sabemos quais são as preocupações dos nossos sócios, o que se discute nas bancadas e nos cafés. Hoje, damos o primeiro passo para entrar num novo ciclo de crescimento, de estabilidade e de afirmação, com a humildade de saber que só vamos conseguir alcançar nossos desígnios se todos estivermos unidos em prol do único objetivo, o sucesso do Vitória Sport Club”, disse.

Perante os olhares atentos de Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, Helena Pires, da FPF, e António Miguel Cardoso, presidente cessante, o novo líder minhoto reforça: “A grandeza do Vitória merece mais do que boas intenções. Merece competência, rigor, disciplina e um projeto estratégico que tenha como objetivo conquistar o futuro”.

Rui Rodrigues deixa uma promessa: “precisamos de uma nova academia, um projeto estruturante para o crescimento do clube”.

De recordar que o candidato Rui Rodrigues venceu as eleições do Vitória por dois votos de vantagem sobre Viriato Sampaio.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno