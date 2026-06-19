Rui Rodrigues. “Novo ciclo de crescimento, de estabilidade e de afirmação”

Rui Rodrigues tomou posse, esta sexta-feira, como novo presidente do Vitória.

Numa cerimónia realizada no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, Rui Rodrigues olha para o futuro e fala em “novo ciclo”.

“Conhecemos os desafios que o Vitória enfrenta. Sabemos quais são as preocupações dos nossos sócios, o que se discute nas bancadas e nos cafés. Hoje, damos o primeiro passo para entrar num novo ciclo de crescimento, de estabilidade e de afirmação, com a humildade de saber que só vamos conseguir alcançar nossos desígnios se todos estivermos unidos em prol do único objetivo, o sucesso do Vitória Sport Club”, disse.

Perante os olhares atentos de Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, Helena Pires, da FPF, e António Miguel Cardoso, presidente cessante, o novo líder minhoto reforça: “A grandeza do Vitória merece mais do que boas intenções. Merece competência, rigor, disciplina e um projeto estratégico que tenha como objetivo conquistar o futuro”.

Rui Rodrigues deixa uma promessa: “precisamos de uma nova academia, um projeto estruturante para o crescimento do clube”.

De recordar que o candidato Rui Rodrigues venceu as eleições do Vitória por dois votos de vantagem sobre Viriato Sampaio.