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Mercado de transferências
Grillitsch sai do Sp. Braga
20 jun, 2026 - 16:07 • Carlos Calaveiras
Médio está atualmente ao serviço da seleção no Mundial 2026.
O Sp. Braga confirma que Florian Grillitsch deixa o clube.
“O SC Braga informa que Florian Grillitsch exerceu a opção contratualmente prevista e nas condições mutuamente acordadas entre as partes, cessando a sua ligação ao clube”, explicam os arsenalistas.
Em comunicado, os guerreiros do Minho agradecem “o profissionalismo demonstrado pelo atleta durante o período em que representou o clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".
O médio internacional pela Áustria encontra-se atualmente ao serviço da seleção no Mundial 2026.
Ao serviço do Sp. Braga, Grillitsch esteve em 36 jogos, marcou três golos e fez duas assistências.
Os valores envolvidos não foram divulgados.
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