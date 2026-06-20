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Grillitsch sai do Sp. Braga

20 jun, 2026 - 16:07 • Carlos Calaveiras

Médio está atualmente ao serviço da seleção no Mundial 2026.

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O Sp. Braga confirma que Florian Grillitsch deixa o clube.

“O SC Braga informa que Florian Grillitsch exerceu a opção contratualmente prevista e nas condições mutuamente acordadas entre as partes, cessando a sua ligação ao clube”, explicam os arsenalistas.

Em comunicado, os guerreiros do Minho agradecem “o profissionalismo demonstrado pelo atleta durante o período em que representou o clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".

O médio internacional pela Áustria encontra-se atualmente ao serviço da seleção no Mundial 2026.

Ao serviço do Sp. Braga, Grillitsch esteve em 36 jogos, marcou três golos e fez duas assistências.

Os valores envolvidos não foram divulgados.

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