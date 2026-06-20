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I Liga
Luís Pinto, novo treinador do Gil Vicente
20 jun, 2026 - 18:04 • Carlos Calaveiras
De recordar que César Peixoto seguiu para Inglaterra.
O Gil Vicente oficializou, este sábado, a contratação do treinador Luís Pinto.
O novo técnico assinou com a equipa de Barcelos até 2029.
"Não existem atalhos, existe trabalho e preparação. Existe organização e compromisso. Existe uma ideia que dá sentido a cada movimento, aproxima cada jogador e que transforma um grupo numa equipa, mas para competir é preciso mais. É preciso identidade, porque quando sabemos quem somos, sabemos para onde vamos e é aí que tudo começa”, disse Luís Pinto aos meios do clube.
De recordar que o técnico César Peixoto avançou para Inglaterra onde vai treinar o Wolverhampton, na segunda liga.
Os “galos” terminaram com 50 pontos, em sexto lugar, na temporada 2025/26.
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