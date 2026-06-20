Luís Pinto, novo treinador do Gil Vicente

O Gil Vicente oficializou, este sábado, a contratação do treinador Luís Pinto.

O novo técnico assinou com a equipa de Barcelos até 2029.

"Não existem atalhos, existe trabalho e preparação. Existe organização e compromisso. Existe uma ideia que dá sentido a cada movimento, aproxima cada jogador e que transforma um grupo numa equipa, mas para competir é preciso mais. É preciso identidade, porque quando sabemos quem somos, sabemos para onde vamos e é aí que tudo começa”, disse Luís Pinto aos meios do clube.

De recordar que o técnico César Peixoto avançou para Inglaterra onde vai treinar o Wolverhampton, na segunda liga.

Os “galos” terminaram com 50 pontos, em sexto lugar, na temporada 2025/26.