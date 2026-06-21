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Paulo Oliveira sai do Sp. Braga

21 jun, 2026 - 22:46 • Carlos Calaveiras

Central de 34 anos fica livre no mercado.

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O defesa Paulo Oliveira deixa o Sp. Braga.

O anúncio foi feito, este domingo, pelo clube através das redes sociais.

"O Sp. Braga agradece a Paulo Oliveira o importante contributo prestado ao longo destes anos, bem como a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro", lê-se no comunicado.

Paulo Oliveira, de 34 anos, está nos arsenalistas desde 2021/22, jogou 165 jogos e marcou cinco golos.

Na reação, o presidente António Salvador escreveu: "Os jogadores marcam-nos de formas diferentes. O Paulo pertence ao grupo dos que nos ficam na memória pela forma como vive o clube. Foi um profissional exemplar, um líder reconhecido e uma referência para todos aqueles que vestem a nossa camisola. A experiência, a exigência e os valores que trouxe foram tão importantes quanto o seu contributo dentro de campo. Serás sempre bem-vindo. Obrigado por tudo, Paulo".

Não é conhecido o próximo passo do jogador na carreira.

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