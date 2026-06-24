Ribeiro Cristóvão homenageado pelo Clube de Jornalistas

Com o Mundial das Américas em andamento, António Ribeiro Cristóvão foi o convidado de honra do Clube de Jornalistas para a 6.ª edição das "Conversas de Jornalistas". Um dos jornalistas com mais presenças em fases finais de campeonatos do mundo, partilhou memórias e refletiu sobre o presente e o futuro da profissão.

Sobre o Mundial 2026, Ribeiro Cristóvão lembra uma frase de um antigo jornalista João Charula de Azevedo: "Desejo o melhor, espero o pior e seja o que Deus quiser".

Já quanto à atualidade do jornalismo, Ribeiro Cristóvão garante que continua a pensar na profissão e a ter "muitos contactos com jornalistas". "Estive com muita gente, ajudei muita gente e dei o meu contributo".

"O jornalismo é uma área muito interessante, muito sensível, às vezes não olhada com a seriedade que devia ser, mas penso que no futuro podem ser melhores", disse.

Este ano marca o 50º aniversário de ligação à Renascença, num percurso que, entre outros marcos, conta com a fundação da Bola Branca, juntamente com Artur Agostinho, em 1980, quatro anos depois da sua entrada na emissora católica.