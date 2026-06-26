Demissão na FPF: Duarte Gomes renuncia ao cargo de diretor técnico de arbitragem

Duarte Gomes abdicou do cargo de diretor técnico de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O ex-árbitro esteve naquela função sensivelmente um ano, coincidindo a sua entrada com a vitória de Pedro Proença nas eleições para a presidência da FPF.

“Ao longo deste percurso, encontrei em cada um de vós uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol da nossa arbitragem”, pode ler-se na carta enviada por Duarte Gomes aos árbitros, citada pelo jornal “A Bola”.

De acordo com Duarte Gomes, a arbitragem portuguesa “tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece”.

Duarte Gomes foi árbitro de primeira categoria entre 1997 e 2016, altura em que pendurou o apito, aos 43 anos, por “limitações físicas que não são compatíveis com a exigência do futebol profissional”. Tornou-se árbitro internacional a partir de 2002.