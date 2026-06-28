Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Oficial. Custódio Castro deixa Alverca

28 jun, 2026 - 15:18 • Lusa

Sucessor não é ainda conhecido.

A+ / A-

O Alverca, da I Liga, oficializou este domingo a saída de Custódio Castro, informando em comunicado que chegou a acordo com o treinador para rescisão do contrato que ligava ambas as partes.

"A FC Alverca -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Custódio Castro para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. A SAD agradece a Custódio Castro e à sua equipa técnica pelo trabalho desenvolvido ao longo de uma temporada desafiante, que assinalou o regresso do Alverca ao principal escalão do futebol português, desejando a todos as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se na página oficial dos ribatejanos na internet.

Custódio Castro assumiu a equipa no início da época passada, guiando os alverquenses ao 11º lugar da I Liga e à desejada manutenção no primeiro escalão um ano após a subida.

No campeonato, o Alverca somou 10 vitórias, nove empates e 15 vitórias, tendo sido eliminado da Taça de Portugal pela União de Leiria, na terceira eliminatória, enquanto na Taça da Liga caiu nos quartos de final com uma goleada imposta pelo Sporting (5-1).

O técnico, de 43 anos, tinha treinado os juniores B, equipa B e de sub-23 do Sporting de Braga, além de ter orientado o plantel principal dos minhotos em seis encontros da temporada 2019/20, aquando da saída de Rúben Amorim para o Sporting.

O Alverca ainda não anunciou o nome do sucessor de Custódio Castro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)