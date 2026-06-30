SC Braga reformula a defesa e contrata Sergio Barcia e Bajrami

O SC Braga anunciou a contratação dos defesas-centrais Sergio Barcia e Adrian Bajrami, que permitem aos minhotos reforçar o eixo da defesa após a saída de Paulo Oliveira.

No total, os arsenalistas não investe mais de cinco milhões de euros nos dois reforços. Barcia é espanhol, tem 25 anos e custou 1,5 milhões de euros, pagos ao Légia de Varsóvia.

Barcia esteve nos polacos em 2024/25, onde não se afirmou, e rodou no Las Palmas na época passada. Fez 34 jogos no segundo escalão espanhol e reencontra na Padreira o antigo colega de equipa Gabri Martínez: "Falei com ele, explicou-me o que é este clube. As palavras dele ajudaram-me a tomar a decisão."

"É um passo muito importante na minha carreira e estou muito feliz por estar aqui. Além disso, sendo de Vigo, que fica apenas a uma hora daqui, poder estar perto da minha família e representar o SC Braga é algo incrível. Não imaginava uma dimensão tão grande. Estou mesmo muito satisfeito", disse o galego, que assina até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Já Bajrami está de regresso a Portugal depois de ter estado sete anos na formação do Benfica. Na época passada, depois de terminar contrar com as águias, rumou à Suíça para jogar no Luzern, onde fez 37 jogos.

O internacional A pela Suíça, canhoto, de 24 anos, regressa por 2,8 milhões de euros. A este valor inicial, poderão ainda acrescer 500 mil euros, mediante objetivos coletivos e individuais. O Luzern preserva 12% de uma mais-valia sobre uma futura transferência.

Bajrami chegou a fazer seis jogos pela equipa principal do Benfica, em 2024/25, mas jogou maioritariamente na II Liga, na equipa B.

"Não esperava voltar a Portugal, sinceramente, mas como eu já disse, quando surgiu esta oportunidade não pensei muito, para mim era óbvio que eu queria regressar a Portugal e integrar uma equipa da qualidade do SC Braga”, afirmou.

O treinador Carlos Vicens ganha duas novas opções para uma posição que deu muitas dores de cabeça na época passada, com lesões a afetar as escolhas numa equipa que alinha, maioritariamente, com três centrais.

Bajrami e Barcia juntam-se a Niakaté, Lagerbielke, Barisic e Bright Arrey-Mbi como opções para o eixo da defesa.