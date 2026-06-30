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Taça da Liga volta a ter novo formato e VAR passa a intervir nos cantos

30 jun, 2026 - 21:43 • Lusa

Prova deixa de estar fechada a oito equipas com o objetivo de "democratização", segundo o presidente da Liga, Reinaldo Teixeira.

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Os clubes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovaram esta terça-feira a inclusão dos pontapés de canto no protocolo do videoárbitro (VAR), proposta pelo Sporting de Braga, que entra em vigor já esta temporada. Para além disso, a Taça da Liga passa a ter novo formato, que entra em vigor em 2027/28.

Em linha com a posição defendida pelo Conselho de Arbitragem e pelo International Football Association Board (IFAB), e à semelhança do que tem sido aplicado no Mundial2026, as sociedades desportivas da I e II Liga ratificaram hoje um âmbito de recurso ao vídeo mais alargado, que permite reverter decisões arbitrais relativas a pontapés de canto.

Na Assembleia Geral extraordinária para apreciação, discussão e votação da proposta de alteração aos regulamentos das competições da LPFP, que se realizou na Arena Liga Portugal, no Porto, o AVS foi o único clube que não compareceu.

"Temos uma estrutura, um equipamento que custa uns milhões de euros. Aproveitar esse equipamento que já temos para conseguir maior transparência e verdade desportiva, que é uma preocupação de todos nós, é algo que só tem de nos deixar satisfeitos. Permite-nos melhorar aquilo que possa ser decidido menos bem e, ainda por cima, não aporta mais custos", defendeu Reinaldo Teixeira, em declarações à comunicação social, após a votação.

O novo formato da Taça da Liga

Na reunião magna foi aprovado na generalidade um novo modelo competitivo para a Taça da Liga, que entrará em vigor na época 2027/28, podendo sofrer alterações específicas consoante o número de emblemas portugueses nas competições europeias e equipas B no segundo escalão.

A prova inicia-se com uma fase de liga, em datas ainda por acordar, na qual participam 26 equipas, que disputarão dois jogos (um na condição de visitada e outro como visitante), com os quatro primeiros classificados a apurarem-se para um play-off, de onde sairão duas equipas.

Esses dois conjuntos juntam-se aos seis que disputam competições europeias na época 2027/28 e têm apuramento direto para os quartos de final, fase em que as eliminatórias serão disputadas a uma única mão, jogando-se o acesso à 'final four', que manterá os atuais moldes.

"O que pretendemos foi democratizar a Taça da Liga, de modo que as sociedades desportivas que não jogam competições europeias tenham mais competição e as que estão na Europa não entrem em sobrecarga. Falámos antes da assembleia-geral com todas as sociedades desportivas e sentimos essa vontade e preocupação, que se traduziu em votos", comentou Reinaldo Teixeira.

Durante a reunião magna, o Sporting de Braga manifestou o interesse em antecipar as eleições aos órgãos sociais da Liga, para que se realizem já este ano, antes de iniciarem as negociações para a comercialização dos direitos audiovisuais centralizados.

"Sugeriu o Sporting de Braga, secundado por muitas outras sociedades desportivas, tendo em conta que vamos iniciar o processo de centralização. Será importante que o mercado sinta que o interlocutor na negociação é o mesmo na implementação", explicou o presidente, cujo primeiro mandato termina em 2027, garantindo que irá recandidatar-se, independentemente da data definida pela Mesa da Assembleia Geral.

Ainda antes de se discutirem as alterações aos regulamentos das competições, foi hoje aprovado por larga maioria o Plano de Atividades e Orçamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para a época 2026/27.

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