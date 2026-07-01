Duarte Gomes confirma quebra de "confiança institucional" após receber informação de árbitro

Duarte Gomes confirma, esta quarta-feira, que renunciou ao cargo de diretor técnico nacional de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter recebido e investigado informações de um árbitro que levaram a uma quebra de "confiança institucional". A continuidade em funções teria sido "incompatível" com os seus princípios.

De acordo com o "Record", Duarte Gomes demitiu-se por ter perdido a confiança no presidente do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, por suspeitas de alegada ingerência nas nomeações de árbitros para o futebol profissional, em concreto nos jogos do Estrela da Amadora. Em comunicado no Facebook, o antigo árbitro confirma ter recebido "um conjunto de informações", da parte de um árbitro profissional, "que, pelo seu teor e sensibilidade", suscitaram "preocupações institucionais muito relevantes".

Segundo o mesmo jornal, o árbitro Hélder Malheiro contou a Duarte Gomes que soubera antes do anúncio oficial que iria ser nomeado para apitar o jogo do Estrela da Amadora frente ao Moreirense. O árbitro terá afirmado que soube através de um antigo árbitro assistente que trabalha no clube da Reboleira, o que, no entendimento do agora ex-diretor técnico nacional, levantava dúvidas sobre o processo de nomeação.

"Entendi ser meu dever institucional proceder às diligências que considerei adequadas e que foram conduzidas com reserva, neutralidade e transparência. O objetivo dessa iniciativa foi esclarecer internamente toda a situação e aferir se se encontravam reunidas as condições de tranquilidade indispensáveis ao normal exercício das minhas funções", pode ler-se no comunicado do Duarte Gomes, que acrescenta:

"Após o decurso dessas diligências, concluí que não era possível restaurar o grau de confiança institucional que considerava essencial ao desempenho do meu cargo. Por essa razão e entendendo que a minha continuidade em funções seria incompatível com os princípios e valores que sempre pautaram a minha vida, tomei a decisão de me demitir."