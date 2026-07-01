Estrela "não soube" antecipadamente a nomeação de árbitros e pondera levar Duarte Gomes a tribunal

Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora, garante que nunca soube antecipadamente quais os árbitros que iriam apitar os jogos decisivos para a manutenção do clube da Reboleira na I Liga, motivo que terá levado à demissão de Duarte Gomes como diretor técnico de arbitragem.

De acordo com o "Record", Duarte Gomes tomou conhecimento que Hélder Malheiro soube, antes do anúncio do Conselho de Arbitragem, que iria ajuizar o Moreirense-Estrela da Amadora.

O árbitro terá afirmado que foi informado através de um antigo assistente, que hoje trabalha no Estrela da Amador, e terá saído em rota de colisão com o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, por alegada ingerência nas nomeações.

A Bola Branca, o presidente Paulo Lopo, desmente a acusação: "Isso não corresponde à verdade, se alguém soube foi porque Duarte Gomes contou a alguém. O Estrela da Amadora não soube da marcação desse jogo, nem de outros. Só sabemos no dia anterior, às vezes um dia e meio".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) remeteu o caso para o Ministério Público.

O dirigente do clube da Reboleira considera "um pouco ridículo" que o Estrela possa estar "na génese da demissão de Duarte Gomes."

"Mal estaria o futebol português se um clube como o Estrela da Amadora tivesse o poder de decisão", aponta.