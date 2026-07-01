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FPF. Demissão de Duarte Gomes chega ao Ministério Público

01 jul, 2026 - 08:25 • Inês Braga Sampaio

Diretor técnico de arbitragem renunciou na passada sexta-feira. Terá saído em rota de colisão com o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, segundo o "Record", por alegada ingerência nas nomeações.

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) remeteu para o Ministério Público os factos relacionados com a demissão de Duarte Gomes de diretor técnico de arbitragem, que, segundo o jornal "Record", tem a ver com suspeitas de ingerência nas nomeações de árbitros para jogos da Liga.

"Tendo tomado conhecimento no dia 26 de junho de 2026, passada sexta-feira, da participação formal enviada pelo Presidente do Conselho de Arbitragem [Luciano Gonçalves] ao Conselho de Justiça, sobre os motivos alegados pelo ex-Diretor Técnico de Arbitragem para a demissão do cargo que desempenhava, os Presidentes dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Futebol (Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina) remeteram de imediato os factos relatados para o Ministério Público", lê-se no site oficial da FPF.

De acordo com o "Record", Duarte Gomes demitiu-se do Conselho de Arbitragem da FPF por ter perdido a confiança em Luciano Gonçalves, por suspeitas de alegada ingerência nas nomeações de árbitros para o futebol profissional. Perante a gravidade do relato, a FPF informa que o Conselho de Justiça se vai reunir, esta quarta-feira, "para analisar a participação disciplinar remetida pelo presidente do Conselho de Arbitragem".

"Respeitando sempre o princípio estatutariamente previsto de autonomia e independência dos órgãos individualmente eleitos, os Presidentes da Direção, da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Justiça, do Conselho de Disciplina e do Conselho Fiscal aguardam as conclusões das diligências a serem efetuadas pelas entidades competentes, com a celeridade que a matéria exige", pode ler-se ainda.

Duarte Gomes renunciou ao cargo de diretor técnico de arbitragem da FPF na passada sexta-feira, ao fim de cerca de um ano. O antigo árbitro internacional tinha entrado após a vitória de Pedro Proença nas eleições à presidência do organismo.

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