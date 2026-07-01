Liga também pede “esclarecimentos adicionais” à FPF sobre polémica na arbitragem

A Liga Portugal solicita “esclarecimentos adicionais” à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre “incidências relacionadas com o setor da Arbitragem”.

Em comunicado, a Liga profissional lembra que “o serviço de Arbitragem da FPF é vital para a estabilidade das competições profissionais e fundamental para a credibilidade de todo o universo do futebol português”.

De recordar que a FPF remeteu para o Ministério Público os factos relacionados com a demissão de Duarte Gomes de diretor técnico de arbitragem, que, segundo o jornal "Record", tem a ver com suspeitas de ingerência nas nomeações de árbitros para jogos da Liga.

"Tendo tomado conhecimento no dia 26 de junho de 2026, passada sexta-feira, da participação formal enviada pelo Presidente do Conselho de Arbitragem [Luciano Gonçalves] ao Conselho de Justiça, sobre os motivos alegados pelo ex-Diretor Técnico de Arbitragem para a demissão do cargo que desempenhava, os Presidentes dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Futebol (Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina) remeteram de imediato os factos relatados para o Ministério Público", lê-se no site oficial da FPF.

Duarte Gomes confirma que renunciou ao cargo de diretor técnico nacional de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter recebido e investigado informações de um árbitro que levaram a uma quebra de "confiança institucional". A continuidade em funções teria sido "incompatível" com os seus princípios.

De acordo com o "Record", Duarte Gomes demitiu-se por ter perdido a confiança no presidente do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, por suspeitas de alegada ingerência nas nomeações de árbitros para o futebol profissional, em concreto nos jogos do Estrela da Amadora. Em comunicado no Facebook, o antigo árbitro confirma ter recebido "um conjunto de informações", da parte de um árbitro profissional, "que, pelo seu teor e sensibilidade", suscitaram "preocupações institucionais muito relevantes".

Também Benfica e FC Porto já vieram pedir esclarecimentos e explicações sobre este caso relacionado com arbitragem.