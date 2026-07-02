Borevkovic e a saída do Vitória: "Luís Pinto interpretou-me mal"

Toni Borevkovic trocou Portugal pela Turquia e Guimarães por Samsun em agosto do ano passado. Para trás ficaram 100 jogos com o Vitória Sport Club, mas uma saída algo discreta e com reparos do treinador, que fez questão de sublinhar que os vimaranenses queriam apenas "quem queira muito estar" no clube, quando questionado sobre a, na altura, provável saída do central croata.

"Acho que o míster Luís interpretou-me mal. Claro que, depois de tanto tempo no mesmo clube, tu pensas em outros patamares. Nós todos fizemos muitas coisas boas no Vitória e para o Vitória e pensas em sair. Eu não tenho nada contra o míster Luís, gosto muito dele. Só posso falar por mim e nunca forcei a saída, só me disseram que chegaram a um acordo com o Samsunspor. Nunca disse que não queria treinar e que queria ir embora", frisa Toni Borevkovic.

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Em entrevista a Bola Branca, o agora central do Samsunspor rejeita ter forçado a saída de Guimarães, mas também faz questão de sublinhar que "nunca" haverá mágoas com Luís Pinto, o antigo treinador dos conquistadores (agora no Gil Vicente), bem pelo contrário.

Borevkovic reforçou o Vitória em 2021, vindo do Rio Ave, onde passou três temporadas. Na Cidade Berço, o croata esteve quatro épocas, com um empréstimo ao Hajduk Split pelo meio. Do D. Afonso Henriques só guarda boas memórias, em particular aquela campanha na Liga Conferência em 2023/2024 que só terminou nos oitavos de final.

"Aquela campanha europeia com o Vitória... Inesquecível. Nunca vou esquecer", suspira.

Agora, a mais de 4.600 quilómetros, confessa ser mais um adepto fervoroso e atento ao que se vai passando em Guimarães.

"O Vitória está seguir o seu percurso de mudar a equipa, deixar jogar os jogadores jovens, ganharam a Taça da Liga, que é ótimo. Fiquei muito feliz", reconhece.

A saída de Toni Borevkovic rendeu cerca de 750 mil euros aos cofres do Vitória. Na época de estreia pelo Samsunspor, o defesa marcou um golo em 26 jogos.