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Como começa o campeonato e quando jogam os grandes?

02 jul, 2026 - 20:02 • Carlos Calaveiras

Sorteio realizado esta quinta-feira no Porto.

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Realizou-se esta quinta-feira o sorteio da I Liga. Conheça qual a primeira jornada e o calendário dos jogos grandes.

1ª jornada da I Liga

E. Amadora-Sporting

Estoril-Famalicão

Gil Vicente-Rio Ave

Marítimo-Casa Pia

Moreirense-Sp. Braga

FC Porto-Alverca

Santa Clara-Nacional

Benfica-Académico

V. Guimarães-Arouca

Clássicos da I Liga

7ª jornada: FC Porto-Benfica

12ª jornada: FC Porto-Sporting

16ª jornada: Benfica-Sporting

24ª jornada: Benfica-FC Porto

29ª jornada: Sporting-FC Porto

33ª jornada: Sporting-Benfica

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  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
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