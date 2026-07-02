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Como começa o campeonato e quando jogam os grandes?
02 jul, 2026 - 20:02 • Carlos Calaveiras
Sorteio realizado esta quinta-feira no Porto.
Realizou-se esta quinta-feira o sorteio da I Liga. Conheça qual a primeira jornada e o calendário dos jogos grandes.
1ª jornada da I Liga
E. Amadora-Sporting
Estoril-Famalicão
Gil Vicente-Rio Ave
Marítimo-Casa Pia
Moreirense-Sp. Braga
FC Porto-Alverca
Santa Clara-Nacional
Benfica-Académico
V. Guimarães-Arouca
Clássicos da I Liga
7ª jornada: FC Porto-Benfica
12ª jornada: FC Porto-Sporting
16ª jornada: Benfica-Sporting
24ª jornada: Benfica-FC Porto
29ª jornada: Sporting-FC Porto
33ª jornada: Sporting-Benfica
- Bola Branca 18h15
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