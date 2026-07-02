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Reinaldo Teixeira e a arbitragem. Que “se clarifique o que há para clarificar”

02 jul, 2026 - 20:54

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O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, espera que “se clarifique o que há para clarificar e que possamos ter uma época tranquila, com bom desempenho da arbitragem”.

“Às vezes o ruído complica, se há coisas a corrigir que se corrija”, acrescentou.

Reinaldo Teixeira responde assim à mais recente polémica envolvendo a arbitragem, espoletada com a demissão de Duarte Gomes.

"Uma nuvem cinzenta? Sabem qual é a posição da Liga Portugal sobre isso, mas não queria marcar este dia e esta conversa com isso. A Liga é o ‘cliente’ da arbitragem e pretende que haja o melhor desempenho possível dos seus árbitros, como querem os treinadores dos jogadores”, referiu ainda.

Reinaldo Teixeira acredita, entretanto, que esta vai ser uma temporada de crescimento para o futebol profissional.

"Com estes sorteios temos uma expectativa para a nova época, que seja bem disputada e bonita dentro e fora de campo. É uma época marcada pela comercialização dos direitos televisivos, que consigamos vender por um valor que deixe todos satisfeitos. Há ainda que reconhecer o empenho das sociedades em terem cada vez mais melhores infraestruturas, nos relvados. Contamos também com os jogadores para ter mais tempo útil de jogo, menos faltas, mais golos e que possamos continuar a bater os recordes, como os mais de 4 milhões de espectadores nos estádios e de 50 milhões via TV. Estamos convencidos que o futebol profissional continuará a ser o principal embaixador da modalidade. Que seja uma época muito competitiva dentro das quatro linhas e com boas experiências fora delas."

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