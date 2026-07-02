- Bola Branca 18h15
- 02 jul, 2026
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Supertaça entre FC Porto e Torreense marcada para Coimbra a 1 de agosto
02 jul, 2026 - 17:33 • Inês Braga Sampaio
Encontro terá início às 20h45, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, e relato em direto na Renascença.
A Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da temporada de futebol sénior masculino 2026/27, vai realizar-se no dia 1 de agosto, às 20h15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, conforme anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.
A partida, que oporá o campeão nacional, FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense, que milita na II Liga mas vai disputar a Liga Europa, terá transmissão televisiva na RTP e relato em direto na Renascença.
" Trata-se de um marco que se enquadra na estratégia do Município em consolidar, cada vez mais, Coimbra como um destino de referência no panorama desportivos português", afirma o presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Vítor Simões, citado no comunicado da FPF.
O FC Porto venceu o campeonato, quatro anos depois, com 88 pontos, mais seis que o Sporting e mais oito que o Benfica. O Torreense conquistou a Taça com uma vitória sobre o Sporting, na final do Jamor, por 2-1.
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