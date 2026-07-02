Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Supertaça entre FC Porto e Torreense marcada para Coimbra a 1 de agosto

02 jul, 2026 - 17:33 • Inês Braga Sampaio

Encontro terá início às 20h45, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, e relato em direto na Renascença.

A+ / A-

A Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da temporada de futebol sénior masculino 2026/27, vai realizar-se no dia 1 de agosto, às 20h15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, conforme anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

A partida, que oporá o campeão nacional, FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense, que milita na II Liga mas vai disputar a Liga Europa, terá transmissão televisiva na RTP e relato em direto na Renascença.

" Trata-se de um marco que se enquadra na estratégia do Município em consolidar, cada vez mais, Coimbra como um destino de referência no panorama desportivos português", afirma o presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Vítor Simões, citado no comunicado da FPF.

O FC Porto venceu o campeonato, quatro anos depois, com 88 pontos, mais seis que o Sporting e mais oito que o Benfica. O Torreense conquistou a Taça com uma vitória sobre o Sporting, na final do Jamor, por 2-1.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)