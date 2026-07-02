Supertaça entre FC Porto e Torreense marcada para Coimbra a 1 de agosto

A Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da temporada de futebol sénior masculino 2026/27, vai realizar-se no dia 1 de agosto, às 20h15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, conforme anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

A partida, que oporá o campeão nacional, FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense, que milita na II Liga mas vai disputar a Liga Europa, terá transmissão televisiva na RTP e relato em direto na Renascença.

" Trata-se de um marco que se enquadra na estratégia do Município em consolidar, cada vez mais, Coimbra como um destino de referência no panorama desportivos português", afirma o presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Vítor Simões, citado no comunicado da FPF.



O FC Porto venceu o campeonato, quatro anos depois, com 88 pontos, mais seis que o Sporting e mais oito que o Benfica. O Torreense conquistou a Taça com uma vitória sobre o Sporting, na final do Jamor, por 2-1.