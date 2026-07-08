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João Ferreira é o novo Diretor Técnico Nacional de Arbitragem

08 jul, 2026 - 22:27 • Redação

João Ferreira foi nomeado Diretor Técnico Nacional de Arbitragem pelo Conselho de Arbitragem. Início de funções está marcado para a próxima segunda-feira.

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O Conselho de Arbitragem anunciou a nomeação de João Ferreira para o cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, no âmbito da preparação da época 2026/2027.

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Antigo árbitro da Associação de Futebol de Setúbal e ex vice-presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira iniciará funções na próxima segunda-feira.

A nomeação surge depois da saída de Duarte Gomes, que desempenhou o cargo durante cerca de um ano e apresentou a renúncia no final de junho.

A saída de Duarte Gomes ficou a dever-se a divergências com o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, relacionadas com suspeitas de ingerência nas nomeações para jogos da Liga.

Na sequência desse caso, o presidente do Conselho de Arbitragem remeteu o processo para o Conselho de Justiça. Posteriormente, a Federação Portuguesa de Futebol encaminhou a situação para o Ministério Público.

Ao longo da carreira, João Ferreira somou mais de 370 jogos em competições nacionais e internacionais.

O agora Diretor Técnico Nacional de Arbitragem integrou o principal escalão do futebol português durante 13 épocas, entre as temporadas de 2000/01 e 2012/13.

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