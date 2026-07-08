​Vasco Matos é o novo treinador do Estoril Praia: “Os adeptos podem esperar uma equipa que os orgulhe”

E acrescentou: “Os adeptos podem esperar uma equipa que os orgulhe. Sabemos da sua importância e contamos com o apoio deles em todos os momentos”.

“Quando fui abordado, fiquei muito contente”, confirmou o treinador em declarações aos órgãos oficiais do clube. “No decorrer das nossas reuniões, senti um alinhamento muito grande naquilo que eram as minhas expectativas e as do clube. Senti que era um passo em frente na minha carreira. Estou muito feliz por estar no Estoril Praia e as primeiras impressões são muito boas. Sinto um grupo muito unido e uma família e isso deixa-me feliz.”

Depois de quase três anos no Santa Clara, o lisboeta assume um projeto que visa viver na metade superior da vida, longe da luta pela manutenção.

O treinador Vasco Matos, de 45 anos, é o sucessor de Ian Cathro no banco do Estoril Praia. O contrato é válido até ao verão de 2028.

Já a presidente da SAD do Estoril Praia, Begoña Santiago, falou em decisão acertada: “A escolha do Vasco Matos foi o resultado de um processo de reflexão muito cuidado, conduzido com serenidade e em total sintonia dentro da família estorilista”.

A seguir, acrescentou: “Tendo a responsabilidade de tomar a decisão certa, desde o primeiro momento definimos que não queríamos tomá-la de uma forma precipitada, mas sim encontrar o treinador que melhor se identificasse com a nossa identidade, como trabalhamos e com a ambição que temos para o futuro.”

Matos foi campeão da II Liga no Santa Clara, na primeira época, e depois classificou os açorianos para as pré-eliminatórias da Liga Conferência, para a qual não conseguiu a qualificação. E o preço a pagar foi importante, já que Vasco Matos andou a lutar contra a descida de divisão, o que levou à sua destituição em janeiro.

No passado, mais exatamente em maio de 2025, confirmou na Conferência Bola Branca que recusou o Botafogo em meados de fevereiro de 2025 porque queria concluir o trabalho no Santa Clara, o que acabou por não se verificar.

Agora segue-se um projeto interessante no António Coimbra da Mota, que contou com um escocês que falava muito bem português e que, com um futebol positivo e ambicioso, acabou a Liga nas 8ª e 10ª posições. Ian Cathro assumiu recentemente o Saint-Étienne, o maior clube de França que vai agonizando na segundo divisão francesa.