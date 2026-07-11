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Óbito
Morreu Manú, ex-jogador do Benfica, em acidente de viação
11 jul, 2026 - 23:48 • Carlos Calaveiras
Passou uma época no Benfica e esteve várias temporadas no estrangeiro.
Morreu Manú, ex-jogador de Benfica, Alverca, Estrela da Amadora, Marítimo e V. Setúbal, aos 43 anos, vítima de acidente de viação.
Segundo o Flashscore, o acidente de Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (nome verdadeiro) ocorreu na zona do Sobral.
Esteve nos encarnados na temporada 2006/07.
Em Portugal foram 130 jogos na I Liga portuguesa. Marcou 13 golos e fez 31 assistências.
O extremo esteve ainda várias temporadas no estrangeiro: Itália (Modena e Carpenedolo), Grécia (AEK), Polónia (Legia Varsóvia), China (Beijing Guoan) e Chipre (Ermis Aradippou).
"Manú representou o Benfica com dedicação e orgulho"
O Benfica manifestou "profundo pesar" pela morte do antigo jogador do clube.
"Manú representou o Benfica com dedicação e orgulho durante a temporada de 2006/07, onde completou 17 jogos", recordam os encarnados, em comunicado.
O Benfica endereça à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências.
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