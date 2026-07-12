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Oficial. Hugo Oliveira no Estrasburgo, Carvalhal no Famalicão

12 jul, 2026 - 18:33

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Hugo Oliveira, Famalicão. Foto: Manuel Fernando Araújo/Lusa
Hugo Oliveira, Famalicão. Foto: Manuel Fernando Araújo/Lusa
Carlos Carvalhal. Foto: Hugo Delgado/EPA
Carlos Carvalhal. Foto: Hugo Delgado/EPA

O Famalicão oficializou, este domingo, a saída de Hugo Oliveira do comando técnico do clube e a entrada de Carlos Carvalhal.

Primeiro, a saída de Hugo Oliveira:

"A Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD informa que foi exercida a cláusula de rescisão constante no contrato de trabalho que ligava o técnico Hugo Oliveira ao Futebol Clube de Famalicão. Desta forma, o treinador prosseguirá a sua carreira no Racing Club de Strasbourg Alsace. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se no comunicado.

O treinador Hugo Oliveira vai orientar o Estrasburgo, de França, clube do grupo BlueCo, que detém, entre outros, o Chelsea.

Os adjuntos Gil Sousa, Daniel Pacheco e Marco Pedroso, e o treinador de guarda-redes Miguel Miranda também acompanham o técnico.

De recordar que o Famalicão terminou a última temporada no quinto posto da I Liga.

Poucos minutos depois, a confirmação da entrada de Carlos Carvalhal para ocupar a vaga deixada em aberto.

Carvalhal assina por uma temporada e vai ser oficialmente apresentado esta segunda-feira numa conferência de imprensa marcada para as 12h15, no Auditório do Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão.

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