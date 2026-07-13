Carvalhal: "O meu pai é de Famalicão, ficou todo contente quando lhe disse que ia para o clube da terra dele"

Uma questão pessoal. Carlos Carvalhal foi apresentado como novo treinador do Famalicão, depois de um ano de pausa "pela saúde mental". O treinador tem família famalicense do lado do pai, que está doente, e por isso, tinha o objetivo de orientar a equipa que terminou no quinto lugar na época passada.

"O meu pai tem demência, infelizmente. Ele é de Famalicão, o sangue que me corre nas veias é daqui. Os meus primos ainda vivem aqui e passei muito tempo na infância aqui. Quando disse ao meu pai que ia treinar o clube da terra dele, ficou todo contente. Para mim é muito importante e vou transportar isso toda a época. Ele tem perceção do que se diz e, por isso, quero dar-lhe uma alegria no fim da época", começou por dizer.

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Carvalhal, de 60 anos, apresentou ainda outros motivos para ter aceitado o convite: "Conheço o presidente há muitos anos, chegámos a almoçar muitas vezes, é um clube com paixão e adeptos que vibram e a equipa é feita de jovens com muito potencial."

André Villas Boas é o diretor desportivo do clube e reencontra Carvalhal, com quem trabalhou no Rio Ave, com sucesso alcançado. O treinador antecipou o convite, para surpresa do dirigente.

"Ele liga-me e eu digo: 'Não me digas que o Hugo foi vendido e queres que eu vá treinar?' E ele disse: 'Como é que sabe?'. Eu não sabia de nada, tentei adivinhar. Estava a brincar, que seria por algum jogador, ou assim. Aceitei de imediato", conta.

O minhoto foi o escolhido para render Hugo Oliveira, que deixou o clube após a primeira semana de pré-época para rumar ao Estrasburgo, da Ligue 1.