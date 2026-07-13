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- 13 jul, 2026
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I Liga
Carvalhal: "O meu pai é de Famalicão, ficou todo contente quando lhe disse que ia para o clube da terra dele"
13 jul, 2026 - 14:00 • Eduardo Soares da Silva
Depois de um ano de pausa na carreira, o treinador queria ficar perto da sua casa no Minho para estar próximo do pai, que está doente. Carvalhal sucede a Hugo Oliveira e não traça, por agora, objetivos europeus: "Contem com o Famalicão para estragar algumas coisas em alguns campos onde não se espera."
Uma questão pessoal. Carlos Carvalhal foi apresentado como novo treinador do Famalicão, depois de um ano de pausa "pela saúde mental". O treinador tem família famalicense do lado do pai, que está doente, e por isso, tinha o objetivo de orientar a equipa que terminou no quinto lugar na época passada.
"O meu pai tem demência, infelizmente. Ele é de Famalicão, o sangue que me corre nas veias é daqui. Os meus primos ainda vivem aqui e passei muito tempo na infância aqui. Quando disse ao meu pai que ia treinar o clube da terra dele, ficou todo contente. Para mim é muito importante e vou transportar isso toda a época. Ele tem perceção do que se diz e, por isso, quero dar-lhe uma alegria no fim da época", começou por dizer.
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Carvalhal, de 60 anos, apresentou ainda outros motivos para ter aceitado o convite: "Conheço o presidente há muitos anos, chegámos a almoçar muitas vezes, é um clube com paixão e adeptos que vibram e a equipa é feita de jovens com muito potencial."
André Villas Boas é o diretor desportivo do clube e reencontra Carvalhal, com quem trabalhou no Rio Ave, com sucesso alcançado. O treinador antecipou o convite, para surpresa do dirigente.
"Ele liga-me e eu digo: 'Não me digas que o Hugo foi vendido e queres que eu vá treinar?' E ele disse: 'Como é que sabe?'. Eu não sabia de nada, tentei adivinhar. Estava a brincar, que seria por algum jogador, ou assim. Aceitei de imediato", conta.
O minhoto foi o escolhido para render Hugo Oliveira, que deixou o clube após a primeira semana de pré-época para rumar ao Estrasburgo, da Ligue 1.
Carvalhal esteve um ano fora do ativo, depois de deixar o Braga em maio de 2025, e explica agora que foi propositado: "Foi por opção, fazemos com alguma regularidade isso, pela saúde mental. É importante sair do contexto. Fizemos isso quando saímos do Swansea e antes de ir para o Rio Ave. Estava com muita vontade de trabalhar."
Sem se comprometer com objetivos europeus ou repetir o quinto lugar, Carvalhal promete uma equipa "para estragar algumas coisas em alguns campos onde não se espera."
Hugo Oliveira saiu, mas não deixou dissabores em Famalicão. Carvalhal revelou ainda que conversou com o novo técnico do Estrasburgo: "Eles fizeram um excelente trabalho e agradeço por ter falado comigo e ter-se disponibilizado para dar todas as informações."
Carvalhal espera perder pelo menos dois jogadores
O capitão Gustavo Sá deverá estar de saída para o West Ham por 20 milhões de euros, mas o novo treinador espera perder ainda mais jogadores. O central Ibrahima Ba e o médio Mathias de Amorim são também cobiçados no mercado.
Carvalhal não teme saídas, um cenário que já se habituou: "Não temo nada, é assim o futebol. O problema é quando há saídas e depois não há nenhuma entrada. Felizmente, isto está tão estruturado que tudo está previsto."
"Espero perder pelo menos dois jogadores. Acho que, pelo mercado que têm, estranho seria se não saíssem. Não vemos como um drama", conclui.
O Famalicão arranca a temporada com a visita ao Estoril Praia, a 9 de agosto. Até lá, ainda vai defrontar o Lourosa, Penafiel, Arouca, Felgueiras, Tondela, Lens e Crystal Palace na pré-temporada.
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