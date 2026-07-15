- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
-
Em Destaque
Mercado de transferências
Vitória contrata guarda-redes polaco
15 jul, 2026 - 22:28 • Carlos Calaveiras
Jogador jovem chega por empréstimo do Aston Villa.
O Vitória de Guimarães reforça a baliza com Oliwier Zych.
O guarda-redes polaco, de 22 anos, chega por empréstimo do Aston Villa.
Zych está ligado ao clube inglês desde 2020, mas esteve cedido ao Puszcza Niepolomice e ao Raków Czestochowa.
O guardião, de 1.93m, é internacional pelas seleções jovens da Polónia.
- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
-
Comentários