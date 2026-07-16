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Casa Pia contrata Rochinha
16 jul, 2026 - 21:38 • Carlos Calaveiras
Segundo reforço para os “gansos” na nova temporada.
O médio Rochinha é reforço do Casa Pia, na I Liga, para a nova temporada.
O jogador, de 31 anos, é o segundo reforço dos “gansos” depois do médio Gabi Pereira.
Rochinha estava livre depois de rescindir com o Famalicão.
O atleta passou antes por Sporting, V. Guimarães e Boavista, entre outros, depois de ter feito a formação no Benfica.
Filipe Coelho é o novo treinador do Casa Pia.
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