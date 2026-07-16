"Enquanto houver boavisteiros, há Boavista"

O lema “Nunca vamos abaixo” está a ser posto à prova no Boavista. O clube vai encerrar atividade depois de ter falhado o depósito necessário para suportar despesas correntes da estrutura. A decisão foi comunicada pela administradora de insolvência e abrange todas as atividades desenvolvidas no Estádio do Bessa e espaços adjacentes, incluindo as modalidades.

Junto ao estádio, onde em dias de jogo ecoavam cânticos e se juntavam adeptos dos axadrezados, o ambiente é agora de silêncio e revolta.

Rui Madeira é sócio do clube há 27 anos. Equipado a rigor, passeia pelas imediações do Bessa, mas encontra um cenário bem diferente daquele que guarda na memória.

“Sabíamos as condições do clube, sabíamos a realidade do clube, mas nunca contámos que fosse um fim tão brusco, tão repentino”, lamenta.

Para o boavisteiro, o desfecho não chega totalmente de surpresa. A situação financeira do clube já era há muito conhecida, sobretudo desde o regresso à I Liga.

“Nós, adeptos, sabíamos da situação do clube. Já desde que subimos à primeira liga que a situação nunca foi fácil”, recorda.

Rui Madeira lembra que o Boavista viveu várias épocas com orçamentos reduzidos, muitas vezes entre os mais baixos da competição, mas ainda assim conseguiu resistir.

“Sempre fomos das equipas com menor orçamento e sempre fizemos boas épocas, dado o panorama do clube”, sublinha.