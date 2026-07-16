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I Liga
Estoril confirma equipa técnica
16 jul, 2026 - 18:59 • Carlos Calaveiras
Maioria dos nomes vem do Santa Clara.
O Estoril oficializou a totalidade da nova equipa técnica para a temporada 2026/27.
A acompanhar o treinador Vasco Matos vão estar os adjuntos João Batista, João Pereira e Leandro Pires, que também estavam no Santa Clara.
A novidade é Edgar Cardoso, que já estava na equipa técnica de Ian Cathro.
De recordar que Cathro vai treinar o Saint Etiènne.
- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
-
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