Fecho do Boavista não afeta equipa de ciclismo: "Vamos continuar a honrar todos os boavisteiros"

A notícia do encerramento da atividade do Boavista Futebol Clube não tem influência na equipa de ciclismo. Há quase 20 anos que a bola e os pedais não se tocam.

"Desde 2008 que é uma entidade independente. Orgulhamo-nos de usar o símbolo do Boavista, mas não estamos abrangidos pela mesma gestão e, como tal, os preparativos para a Volta a Portugal decorrem dentro da normalidade", explica João Ferreira a Bola Branca.

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Um dos responsáveis pelo Feira dos Sofás Boavista Cycling Team assegura que o que está a acontecer "ainda fortifica mais" o espírito da equipa que está a preparar a participação na Volta a Portugal, que arranca em menos de três semanas.

"Nesta fase até nos podemos orgulhar de ser uma das coisas boas que fica e pelas quais os boavisteiros podem ter um sentimento de orgulho, porque estamos a fazer uma época muito boa, de acordo também com os pergaminhos que o clube tem", vinca.