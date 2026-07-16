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Fecho do Boavista não afeta equipa de ciclismo: "Vamos continuar a honrar todos os boavisteiros"

16 jul, 2026 - 11:35 • João Filipe Cruz

Decisão não abrange ciclismo, já que desde 2008 que está fora da esfera do clube. Responsável pela equipa garante que preparativos para a Volta a Portugal decorrem "com normalidade"

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A notícia do encerramento da atividade do Boavista Futebol Clube não tem influência na equipa de ciclismo. Há quase 20 anos que a bola e os pedais não se tocam.

"Desde 2008 que é uma entidade independente. Orgulhamo-nos de usar o símbolo do Boavista, mas não estamos abrangidos pela mesma gestão e, como tal, os preparativos para a Volta a Portugal decorrem dentro da normalidade", explica João Ferreira a Bola Branca.

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Um dos responsáveis pelo Feira dos Sofás Boavista Cycling Team assegura que o que está a acontecer "ainda fortifica mais" o espírito da equipa que está a preparar a participação na Volta a Portugal, que arranca em menos de três semanas.

"Nesta fase até nos podemos orgulhar de ser uma das coisas boas que fica e pelas quais os boavisteiros podem ter um sentimento de orgulho, porque estamos a fazer uma época muito boa, de acordo também com os pergaminhos que o clube tem", vinca.

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Duas vitórias em Voltas e 42 anos de uma "história bonita sempre ligada ao universo axadrezado" dão garantias de pergaminhos na modalidade e no coração dos que sentem o clube. João Ferreira promete que a equipa de ciclismo "continuará a honrar todos os boavisteiros por essas estradas fora".

O próximo desafio é a Volta a Portugal, que arranca no dia 5 de agosto.

"Neste momento a equipa está a estagiar em altitude, perto da Serra da Estrela. Estamos a ultimar os últimos pormenores para estarmos em Lisboa, preparados para honrar este símbolo axadrezado, o símbolo do Boavista", assegura à Renascença.

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