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Litos e a situação do Boavista: "É muito triste, não tenho palavras. É preciso apurar responsabilidades"

16 jul, 2026 - 11:35 • *Redação

O antigo jogador foi capitão dos axadrezados e venceu o campeonato em 2001.

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Na sequência do anúncio do encerramento de portas do Boavista, foram várias as reações negativas à notícia. Litos, antigo capitão do Boavista, lamentou a Bola Branca a situação do clube de coração.

“Ver um clube histórico, centenário, nesta situação é muito mau. Fico muito desiludido, muito triste, não tenho palavras.”

Litos jogou no Boavista durante seis épocas, de 1995 a 2001, tendo também feito formação no clube.

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Ao serviço dos axadrezados, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça

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Para o ex-jogador, a situação do Boavista não condiz com a grandeza do clube.

“O Boavista é especial, é um clube que toda a gente gosta, tem um estádio bonito, um percurso fantástico. É o quarto grande", afirma.

Se na altura de Litos o Boavista corria a Europa, agora as perspectivas são diferentes.

“Na boca do mundo é tudo negativo, muito mau”, considera.

Nesse sentido, urge que se investigue o que correu mal no clube, de forma a serenar quem foi prejudicado.

“É preciso apurar responsabilidades. Quem sofre com isto e não merece, são os sócios, os simpatizantes e os atletas”, conclui.

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