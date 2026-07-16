Mattheus Oliveira regressa ao Sp. Farense

O médio Mattheus Oliveira está de regresso ao Sp. Farense, da II Liga.

O filho de Bebeto, antigo avançado brasileiro, regressa ao Algarve depois de ter jogado no clube entre janeiro de 2023 e junho de 2024 (54 jogos e 10 golos).

"Estou muito feliz, muito motivado. Quando me ligaram para voltar, foi uma alegria muito grande, para mim e para a minha família. Aqui, sinto-me em casa e senti que tinha a obrigação de voltar para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", confessou Mattheus Oliveira, em declarações divulgadas pelo clube de Faro.



O jogador brasileiro, camisola 27, estava no Tampa Bay Rowdies, onde realizou apenas 12 partidas. Não foi divulgada a duração do contrato com os leões de Faro.

Para além de Farense, Mattheus Oliveira também representou Mafra, V. Guimarães, Sporting e Estoril em Portugal, para além de Flamengo e Coritiba.

O médio é o oitavo reforço do Farense, depois do guarda-redes Fabijan Buntic, dos defesas Gonçalo Silva e Zolotic, dos médios Sarpreet Singh e Joseph Nduquidi e dos avançados João Resende e Gabriel Barbosa.

