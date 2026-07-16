Mosquera assina pelo Vitória

O defesa Yeimar Mosquera assinou pelo Vitória de Guimarães até 2030, após desvincular-se do Aston Villa, clube inglês ao qual estava ligado desde 2024, oficializou esta quinta-feira o clube da I Liga no site oficial.

Contratado pelo emblema da Premier League aos colombianos do Orsomarso, o central, de 21 anos, representou a equipa de sub-21 do Aston Villa e foi emprestado ao Real Unión, do terceiro escalão espanhol, durante a temporada 2024/25, antes de marcar um golo em 15 jogos pelo conjunto secundário dos "villans", na época transata.

Utilizado nos sete jogos disputados pela Colômbia no Mundial de sub-20 de 2025, em que os "cafeteros" foram terceiros classificados, Yeimar Mosquera vai integrar de imediato o plantel treinado por Tiago Margarido, informaram os minhotos.

O defesa é o terceiro reforço dos vimaranenses para a época 2026/27, depois do guarda-redes polaco Oliwier Zych, emprestado pelo Aston Villa, clube detido pelo fundo V Sports, que possui 29% da SAD vitoriana, e do médio franco-burquinês Lohann Doucet, oriundo do Paris FC.