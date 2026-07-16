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Mercado de transferências
Rio Ave reforça ataque com eslovaco
16 jul, 2026 - 16:32 • Carlos Calaveiras
Galcik fez 11 golos na temporada passada.
O Rio Ave confirmou a contratação do avançado Roland Galcík.
O jogador, de 24 anos, chega do FK Zeleziarne Podbrezová, da Eslováquia, e assina até 2030.
Galcík já está integrado no estágio de pré-temporada que a equipa está a realizar no Algarve.
Na época passada, Roland Galcík marcou 11 golos e fez três assistências em 29 partidas pelo FK Zeleziarne Podbrezová.
- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
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