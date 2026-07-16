- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
-
Em Destaque
Mercado de transferências
Vivaldo Semedo reforça Alverca
16 jul, 2026 - 16:13 • Carlos Calaveiras
Avançado chega por empréstimo de clube inglês.
O Alverca oficializou a contratação de Vivaldo Semedo, por empréstimo do Watford.
O avançado, internacional jovem por Portugal, completou formação no Sporting, depois passou por Itália e foi cedido a vários clubes antes de seguir para Inglaterra.
Vivaldo Semedo, de 21 anos, já falou aos meios do clube ribatejano. “Estou focado em trabalhar e em dar o melhor de mim. Quero ajudar o Alverca a chegar a uma nova altitude”.
Na época passada, pelo Watford, o jogador marcou quatro golos e fez duas assistências em 27 encontros.
- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
-
Comentários