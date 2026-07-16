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Vivaldo Semedo reforça Alverca

16 jul, 2026 - 16:13 • Carlos Calaveiras

Avançado chega por empréstimo de clube inglês.

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O Alverca oficializou a contratação de Vivaldo Semedo, por empréstimo do Watford.

O avançado, internacional jovem por Portugal, completou formação no Sporting, depois passou por Itália e foi cedido a vários clubes antes de seguir para Inglaterra.

Vivaldo Semedo, de 21 anos, já falou aos meios do clube ribatejano. “Estou focado em trabalhar e em dar o melhor de mim. Quero ajudar o Alverca a chegar a uma nova altitude”.

Na época passada, pelo Watford, o jogador marcou quatro golos e fez duas assistências em 27 encontros.

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