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I Liga
Casa Pia com novo investidor de longo prazo
17 jul, 2026 - 19:36 • Carlos Calaveiras
Krause Group já tem participação no Parma e no Des Moines Menace, nos Estados Unidos.
Os donos do Parma adquirem participação maioritária no Casa Pia. Não é, no entanto, divulgada, para já, a percentagem.
A Krause Group, empresa com negócios globais nas áreas do desporto, vinho, imobiliário e media, “celebrou um acordo de longo prazo” com o Casa Pia AC.
A ligação tem como objetivo "fortalecer o Casa Pia, preservando simultaneamente a identidade e os valores" do clube de Pina Manique.
Em comunicado, garante-se que os investidores vão apoiar “também o lançamento da equipa feminina do Casa Pia, reforçando a sua ambição de expandir as oportunidades no futebol feminino, ao mesmo tempo que dá continuidade à orgulhosa história do clube”.
“Detalhes adicionais sobre a transação e a direção estratégica para o Casa Pia serão divulgados após a conclusão de todos os procedimentos formais e regulamentares”, lê-se ainda no comunicado.
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