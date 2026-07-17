Casa Pia com novo investidor de longo prazo

Os donos do Parma adquirem participação maioritária no Casa Pia. Não é, no entanto, divulgada, para já, a percentagem.

A Krause Group, empresa com negócios globais nas áreas do desporto, vinho, imobiliário e media, “celebrou um acordo de longo prazo” com o Casa Pia AC.

A ligação tem como objetivo "fortalecer o Casa Pia, preservando simultaneamente a identidade e os valores" do clube de Pina Manique.

Em comunicado, garante-se que os investidores vão apoiar “também o lançamento da equipa feminina do Casa Pia, reforçando a sua ambição de expandir as oportunidades no futebol feminino, ao mesmo tempo que dá continuidade à orgulhosa história do clube”.

“Detalhes adicionais sobre a transação e a direção estratégica para o Casa Pia serão divulgados após a conclusão de todos os procedimentos formais e regulamentares”, lê-se ainda no comunicado.